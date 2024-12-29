СМИ: Из-за авиакатастрофы в аэропорту Муан отменили все рейсы

В Южной Корее в аэропорту Муан после крушения самолета Boeing 737 были отменены все внутренние и международные рейсы. Об этом сообщает газета «Чунан Ильбо».

Известно, что в хабе были приостановлены регистрации на рейсы Jeju Air 7C341 и Jin Air LJ467, которые должны были вылететь в Чеджу, а также на рейсы Cambodia Airways KR542 в Сиемреап, и перелеты в Бангкок и Тайбэй.

Утром 29 декабря в 09:07 часов по местному времени в аэропорту Муан потерпел крушение пассажирский лайнер авиакомпании Jeju Air, летевший из Бангкока. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. По последней информации, в результате катастрофы погиб 151 человек. Двоих удалось спасти.