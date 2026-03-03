Мэр Новороссийска: Более 100 домов повреждены в результате атаки БПЛА
В Новороссийске более 100 домов повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление мэра Андрея Кравченко.
По его словам, в пострадавших районах рабочие группы продолжают обследование, и совершать поквартирные обходы. Известно о повреждениях в 61 частном доме и 41 многоквартирном.
Собственникам поврежденной недвижимости будет оказана материальная помощь. Глава города отметил, что больше всего пострадали дома, расположенные в частном секторе Восточного района Новороссийска.
Ранее стало известно, что в Новороссийске после удара беспилотников ВСУ пострадали семь человек, среди них 15-летний подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Госдеп: Самые сильные удары США по Ирану ещё впереди
- «Аэрофлот» и S7 объявили о выполнении вывозных рейсов из ОАЭ
- Трамп показался в Белом доме с пятном на шее
- Мэр Новороссийска: Более 100 домов повреждены в результате атаки БПЛА
- Художник Сафронов рассказал о просьбе Джабраилова дать деньги в долг
- Из Ирана через Азербайджан эвакуировали 131 россиянина
- Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на СПГ из России
- СМИ: ОАЭ и Катар призвали Европу помочь Трампу урегулировать кризис вокруг Ирана
- Военкомат отказал Тимуру Иванову в отправке в зону СВО
- ЕК опасается новой миграционной волны из-за кризиса на Ближнем Востоке