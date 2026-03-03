Мэр Новороссийска: Более 100 домов повреждены в результате атаки БПЛА

По его словам, в пострадавших районах рабочие группы продолжают обследование, и совершать поквартирные обходы. Известно о повреждениях в 61 частном доме и 41 многоквартирном.

Собственникам поврежденной недвижимости будет оказана материальная помощь. Глава города отметил, что больше всего пострадали дома, расположенные в частном секторе Восточного района Новороссийска.

Ранее стало известно, что в Новороссийске после удара беспилотников ВСУ пострадали семь человек, среди них 15-летний подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

