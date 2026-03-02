Военкомат отказал Тимуру Иванову в отправке в зону СВО

Военкомат Москвы отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в заключении контракта и направлении в зону военной операции. Об этом в Мещанском районном суде заявил представитель военкомата, сообщает РИА Новости.

По его словам, уведомление об отказе было направлено Иванову по почте. Следующее заседание по делу назначено на 5 марта, 2 марта суд провел досудебную подготовку.

Экс-замминистра Иванов решил через суд добиться отправки на СВО

Адвокат Иванова Денис Балуев подтвердил, что представитель военкомата озвучил отказ в суде, однако добавил, что защита пока не получила подтверждающих документов.

Иванов заявлял о намерении отправиться на службу еще в октябре. В феврале его адвокат сообщил, что экс-замминистра подал иск к Минобороны из-за того, что его просьба о заключении контракта и направлении в зону военной операции осталась без ответа, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
