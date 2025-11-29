В Таганроге БПЛА повредили многоквартирный дом и общежитие
Разрушения гражданской инфраструктуры зафиксировали после атаки беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По его словам, дроны нейтрализовали в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах области. В Таганроге был поврежден многоквартирный дом, сгорел частный, а также была разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий.
«Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упал на улицу Петровскую в самом центре города... Вызваны саперы. Жителей близлежащих домов эвакуируют», - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Кроме того, в хуторе Журавка Миллеровского района БПЛА упал на частный дом и разрушил крышу.
В результате атак никто не пострадал.
Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что после атак БПЛА в городе локализовали восемь возгораний.
