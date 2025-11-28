ПВО за ночь сбила 136 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, 46 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, 30 – над Саратовской, 29 – над Крымом, 12 – над водами Черного моря. Кроме того, шесть дронов сбили в Брянской области, пять – в Волгоградской, под два – в Воронежской, Московском регионе и над Азовским морем.

Еще по одному беспилотнику уничтожили над Курской и Калужской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате двух беспилотников, летевших в сторону столицы, пишет Ura.ru.

