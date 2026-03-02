Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на СПГ из России
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил Евросоюзу заключить долгосрочные контракты на поставку российского сжиженного природного газа. Об этом он написал в соцсети X.
По словам Дмитриева, такие соглашения позволили бы сформировать диверсифицированную и сбалансированную базу поставок. Он также выразил мнение, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кайя Каллас «окажутся в конце длинной очереди», назвав их действия примером недальновидной политики и отсутствия диверсификации.
В понедельник цены на газ в Европе, по данным лондонской биржи ICE, выросли на 34% — до $523 за тысячу кубометров.
Рост произошел после заявления катарской госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ из-за атаки беспилотника на крупнейший производственный комплекс в стране, передает «Радиоточка НСН».
