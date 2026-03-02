Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на СПГ из России

В понедельник цены на газ в Европе, по данным лондонской биржи ICE, выросли на 34% — до $523 за тысячу кубометров.

Рост произошел после заявления катарской госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ из-за атаки беспилотника на крупнейший производственный комплекс в стране, передает «Радиоточка НСН».

