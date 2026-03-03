Художник Сафронов рассказал о просьбе Джабраилова дать деньги в долг
Народный художник России Никас Сафронов заявил, что покойный экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов обращался к нему с просьбой одолжить деньги, сообщает «Лента.ру».
По его словам, бывший парламентарий хотел купить несколько картин. «Он вообще любил искусство. Он собирал картины, покупал их», - указал Сафронов. Художник отметил, что прошли годы, экс-сенатор позвонил и спросил о возможности занять денег. «Я удивился и понял, что у него проблемы. Но я не мог ему тогда помочь. После этого я с ним не разговаривал», — отметил Сафронов. Также художник выразил соболезнования родственникам и знакомым Джабраилова.
Имя Джабраилова фигурировало в файлах Эпштейна, он признавался в знакомстве с Пи Дидди, Ксения Собчак указывала на ссоры и наркозависимость экс-сенатора, а СМИ пишут о проблемах с деньгами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
