Художник Сафронов рассказал о просьбе Джабраилова дать деньги в долг

По его словам, бывший парламентарий хотел купить несколько картин. «Он вообще любил искусство. Он собирал картины, покупал их», - указал Сафронов. Художник отметил, что прошли годы, экс-сенатор позвонил и спросил о возможности занять денег. «Я удивился и понял, что у него проблемы. Но я не мог ему тогда помочь. После этого я с ним не разговаривал», — отметил Сафронов. Также художник выразил соболезнования родственникам и знакомым Джабраилова.

Имя Джабраилова фигурировало в файлах Эпштейна, он признавался в знакомстве с Пи Дидди, Ксения Собчак указывала на ссоры и наркозависимость экс-сенатора, а СМИ пишут о проблемах с деньгами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

