«Подгорело у всех»: Стешин предсказал Украине потери Гуляйполя, Северска и Мирнограда
Дмитрий Стешин рассказал НСН, что под российский контроль скоро отойдут ряд населенных пунктов, а вот Славянско-Краматорскую агломерацию украинцы будут вынуждены оставить сами.
Украинцы явно не ожидали, что Россия в последнее время будет так давить на фронте по всем направлениям, забирая под свой контроль все новые населенные пункты, поэтому перепугались и стали более сговорчивы в вопросах обсуждения мирной сделки. Об этом НСН рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.
Президент США Дональд Трамп заявил, что само прекращение РФ наступления стало бы уступкой Украине в переговорах, и отметил, что Киев должен отдать часть территорий, поскольку иначе скоро их потеряет. К тому же министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил украинцев о «неминуемом поражении» на поле боя. Стешин рассказал, какие территориальные потери совсем скоро ждут ВСУ.
«Красноармейск, Мирноград, Гуляйполе однозначно будут потеряны украинцами в ближайшие недели. Гуляйполе, конечно, больше село - там население 2000 человек. Также совершенно точно [ВСУ потеряют] Северск и Купянск. У меня такое ощущение, что на этом, наверное, наши остановятся. А Славянско-Краматорскую агломерацию, которая, я думаю, есть в наших переговорах, больше чем уверен они оставят сами. Наши находятся уже на окраинах Гуляйполя, в Северске и в Купянске. Там все рядом - от Красноармейска, Мирнограда, до начала Славянско-Краматорской агломерации десяток с небольшим километров, может даже меньше. Мирноград с Красноармейском, в принципе, соединены между собой улицами - это фактически один населенный пункт», - рассказал он.
К слову, начальник Генштаба Валерий Герасимов еще на прошлой неделе докладывал Владимиру Путину о полном взятии под контроль Купянска российскими военными.
При этом Стешин связал возвращение Киева в переговорный процесс и «сговорчивость» как раз с успехами российской армии на фронте.
«Да уже они забеспокоились. Полтора месяца назад был демонстративный отказ от переговоров с Россией. Они не ожидали, что наши начнут проламывать фронт по множеству направлений. Поэтому с презрением была отвергнута очередная попытка России вступить в переговоры. А теперь, видать, «подгорело» у всех. Приятно на это посмотреть», - подытожил он.
Ранее, 11 ноября, Стешин рассказал НСН, что Покровск уже фактически взят российскими военными, которые там закрепились.
