Украинцы явно не ожидали, что Россия в последнее время будет так давить на фронте по всем направлениям, забирая под свой контроль все новые населенные пункты, поэтому перепугались и стали более сговорчивы в вопросах обсуждения мирной сделки. Об этом НСН рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что само прекращение РФ наступления стало бы уступкой Украине в переговорах, и отметил, что Киев должен отдать часть территорий, поскольку иначе скоро их потеряет. К тому же министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил украинцев о «неминуемом поражении» на поле боя. Стешин рассказал, какие территориальные потери совсем скоро ждут ВСУ.