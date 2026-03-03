Госдеп: Самые сильные удары США по Ирану ещё впереди

По его словам, удар по целям будет осуществляться столько времени, сколько потребуется для достижения этих целей. «Мир станет более безопасным местом, когда мы закончим эту операцию», — указал глава Госдепа.

Дипломат отметил, что данная операция была необходима, потому что Иран через год или полтора пересек бы черту неприкосновенности - «у них было бы так много ракет малой дальности и так много беспилотников, что никто не смог бы ничего с этим поделать».

Рубио также прокомментировал удар по школе в Иране. По его словами, США не стали бы намеренно это делать.

Ранее военный аналитик заявил о цели США лишить Иран ракетного потенциала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

