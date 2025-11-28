В Воронежской области из-за атаки дронов получили повреждения жилой дом и АЗС
Жилой дом и автозаправочная станция получили повреждения при атаке украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом написал глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, в одном из городских округов и в одном районе области ликвидировали два дрона.
«В одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома. В другом повреждено остекление АЗС», - указал Гусев.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 28 ноября в Воронежской области нейтрализовали два дрона ВСУ, пишет 360.ru.
