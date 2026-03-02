ЕК опасается новой миграционной волны из-за кризиса на Ближнем Востоке
Еврокомиссия на фоне обострения на Ближнем Востоке объявила о повышении уровня миграционной готовности и усилении контроля за внутренней безопасностью в странах Евросоюза. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания коллегии по вопросам безопасности.
В документе отмечается, что ЕК намерена тщательнее отслеживать миграционные тенденции и укрепить взаимодействие с профильными структурами ООН и государствами-партнерами.
Такие меры связаны с опасениями по поводу возможного роста числа прибывающих в ЕС.
В Еврокомиссии также подчеркнули, что планируют усилить меры по обеспечению внутренней безопасности внутри объединения на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, передает «Радиоточка НСН».
