ЕК опасается новой миграционной волны из-за кризиса на Ближнем Востоке

Еврокомиссия на фоне обострения на Ближнем Востоке объявила о повышении уровня миграционной готовности и усилении контроля за внутренней безопасностью в странах Евросоюза. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания коллегии по вопросам безопасности.

В документе отмечается, что ЕК намерена тщательнее отслеживать миграционные тенденции и укрепить взаимодействие с профильными структурами ООН и государствами-партнерами.