СМИ: ОАЭ и Катар призвали Европу помочь Трампу урегулировать кризис вокруг Ирана

ОАЭ и Катар обратились к союзникам, включая европейские страны, с призывом поддержать усилия президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, государства Персидского залива стремятся сформировать широкую коалицию для скорейшего дипломатического урегулирования, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и нового скачка цен на энергоносители. На фоне напряженности ОАЭ запросили помощь в усилении систем ПВО средней дальности, а Катар — в защите от беспилотников. Источники утверждают, что при текущем темпе использования запасов ракет для комплексов Patriot Катару хватит лишь на четыре дня.

Один против всех: Удары Ирана по ОАЭ, Кувейту и Бахрейну сыграют на руку США

Президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, как пишет Bloomberg, уже обсудили ситуацию с рядом европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Агентство отмечает, что в случае продолжения конфликта и перебоев в судоходстве возможен дальнейший рост цен на газ. Катар после атаки иранского беспилотника временно приостановил производство СПГ на крупнейшем экспортном терминале, что, по данным Bloomberg, привело к росту цен на газ в Европе более чем на 50%, передает «Радиоточка НСН».

