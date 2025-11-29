Над Россией сбили 103 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 103 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Военные нейтрализовали 26 беспилотников над Белгородской областью, 20 – над Ростовской, 19 – над Крымом, по 11 – над Рязанской областью и Краснодарским краем. Кроме того, пять дронов сбили в Воронежской области, четыре – в Липецкой, три – в Курской.
Еще по одному БПЛА уничтожили в Астраханской и Волгоградской областях, над Калмыкией и Азовским морем.
Ранее в Таганроге Ростовской области из-за атаки дронов был поврежден многоквартирный дом, сгорел частный и была разрушена крыша общежития техникума.
