Трамп показался в Белом доме с пятном на шее

Это произошло в ходе мероприятия в Белом доме, где глава США выступил перед камерами. На его шее с правой стороны было заметно красное раздражение.

При этом камеры большинства СМИ и официальный оператор Белого дома стояли с левой стороны от Трампа.

Ранее Трамп замазал руку тональным кремом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

