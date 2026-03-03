Трамп показался в Белом доме с пятном на шее

Американский лидер Дональд Трамп появился на публике с красным пятном на шее, сообщает «РИА Новости».

Трамп появился перед журналистами с пластырем на запястье

Это произошло в ходе мероприятия в Белом доме, где глава США выступил перед камерами. На его шее с правой стороны было заметно красное раздражение.

При этом камеры большинства СМИ и официальный оператор Белого дома стояли с левой стороны от Трампа.

Ранее Трамп замазал руку тональным кремом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

