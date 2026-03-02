Из Ирана через Азербайджан эвакуировали 131 россиянина

Азербайджан эвакуировал 131 гражданина России из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории исламской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

По данным ведомства, эвакуация продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара». После пересечения границы россиян автобусами доставили в Баку.

Эскалация в регионе началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию и военные объекты США на Ближнем Востоке.

Удары были нанесены на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе. Последний раунд консультаций прошел 26 февраля в Женеве, передает «Радиоточка НСН».

