«Аэрофлот» и S7 объявили о выполнении вывозных рейсов из ОАЭ
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о старте вывозных рейсов из ОАЭ, сообщает Forbes.
Три самолета перевозчика вылетят из Дубая и Абу-Даби в Москву 3 марта. Прежде всего из ОАЭ будут вывезены туристы, которые должны были вылететь 28 февраля и далее. Компания проинформирует по телефону и по почте клиентов о дате и времени вылета. «Аэрофлот» также запросил слоты на полет 4 марта и ждет подтверждения аэропортов и авиавластей ОАЭ.
Отмечается, что региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара отменены до 8 марта. Пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве. Если пассажир откажется от вывозного рейса, ему будет оформлен возврат денег.
S7 также сообщила о начале выполнения вывозных рейсов из ОАЭ. 3 марта состоится рейс Дубай - Новосибирск. Он запланирован в связи с частичным открытием воздушного пространства ОАЭ. Перевозчик также запросил слоты на выполнение рейсов из Дубая в Москву 3, 4 и 5 марта, а также из Дубая в Новосибирск 4 и 5 марта. При выполнении этих рейсов планируется использовать маршрут через Анталью (Турция).
Ранее стало известно, что застрявшим в ОАЭ россиянам предложили выезд домой за $39 тысяч. Оплату рекомендуется производить в криптовалюте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
