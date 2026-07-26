Погибший, поезда, электричество: Непогода настигла Ростовскую область

ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ

26 июля глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в городе в результате ливня и шквалистого ветра погиб один человек и 28 пострадали. Всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от граждан, добавил политик.

До этого говорилось о 13 пострадавших. Известно, что семь граждан были госпитализированы.

По словам губернатора, из-за непогоды в муниципалитете зафиксировано более 100 экстренных инцидентов, ликвидацией которых всю ночь занимались девять расчетов городской и областной поисково-спасательных служб, а также 21 аварийная бригада.