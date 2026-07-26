Погибший, поезда, электричество: Непогода настигла Ростовскую область
В регионе погиб один человек, десятки пострадали.
На Ростовскую область обрушились ливни и ураганный ветер. Из-за непогоды в Ростове-на-Дону погиб один человек, еще почти 30 пострадали. Из-за неполадок на железнодорожном сообщении, вызванных погодными условиями, в регионе задержались десятки поездов. Кроме того, в некоторых частях Ростовской области возникли проблемы с электроснабжением, нарушилась работа оборудования, обеспечивающего подачу воды.
ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ
26 июля глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в городе в результате ливня и шквалистого ветра погиб один человек и 28 пострадали. Всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от граждан, добавил политик.
До этого говорилось о 13 пострадавших. Известно, что семь граждан были госпитализированы.
По словам губернатора, из-за непогоды в муниципалитете зафиксировано более 100 экстренных инцидентов, ликвидацией которых всю ночь занимались девять расчетов городской и областной поисково-спасательных служб, а также 21 аварийная бригада.
«Ликвидированы последствия 26 происшествий, на контроле остаются 73 происшествия. В первую очередь с проезжей части и тротуаров убираются стволы и крупные ветки поваленных деревьев, представляющие опасность. Водоснабжение восстановлено полностью. Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются», - написал Скрябин в своем канале в «Максе».
Он рассказал, что в Ростове-на-Дону из-за непогоды ввели режим ЧС. Губернатор уточнил, что на данный момент службы зафиксировали падение более тысячи деревьев. Заявки продолжают поступать. Уже ликвидированы последствия падений 132 деревьев.
В городе из-за сильного ливня повалило деревья, многие из которых повисли на электропроводах. Издание «Газете.ru» со ссылкой на одну из местных жительниц писало, что во время непогоды Ростов накрыла «мгла», а в некоторых помещениях отключили свет.
ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ И ВОДОЙ
Накануне губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения. Согласно информации спасательных служб, проблемы с энергоснабжением были зафиксированы в 15 городах и районах.
«В Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском районах», - написал политик в своем Telegram-канале.
На кадрах, опубликованных в Сети видно, как деревья гнутся от ураганного ветра, идет сильный дождь. Также в небе видны огромные черные тучи, заметны молнии.
25 июля губернатор отметил, что в связи с перебоями в энергоснабжении нарушена работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды. Известно, что проблемы с водоснабжением возникли в Ростове-на-Дону, Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах.
Слюсарь подчеркнул, что аварийные службы ведут активную восстановительную работу, несмотря на сохраняющиеся в регионе крайне негативные погодные условия. Он также настоятельно рекомендовал гражданам оставаться дома.
В субботу в Минэнерго России сообщили, что части потребителей в Ростовской области вернули электроснабжение, отключенное из-за плохой погоды. К ликвидации последствий привлекли 170 бригад общей численностью 540 человек, задействованы 190 единиц спецтехники, передает РИА Новости.
«Энергетики будут продолжать работы до полного восстановления электроснабжения. Минэнерго России осуществляет координацию работ по восстановлению электроснабжения в регионе», - говорится в сообщении.
ЗАДЕРЖКИ ПОЕЗДОВ
Кроме того, что из-за ураганного ветра и сильного дождя в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения поездов. Представители Северо-Кавказской железной дороги рассказали, что восстановительные работы до сих пор ведутся.
В связи с этим в регионе задержались около 90 поездов. В пресс-службе РЖД рассказали, что максимальное время задержки составов — восемь часов. В компании заверили, что пассажиров поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, обеспечивают питанием. До этого говорилось о почти 30 задержавшихся составах в регионе.
В РЖД добавили, что в настоящий момент работа тяговых подстанций восстановлена. Известно, что к устранению последствий стихии привлекли свыше ста железнодорожников, восстановительный поезд и десять единиц спецтехники.
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