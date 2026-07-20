К концу первого месяца лета в Свердловской области был побит рекорд 1986 года по количеству выпавших осадков. Все из-за того, что над Средним Уралом установилась барическая ложбина (область пониженного атмосферного давления). Высотный циклон объединился с системой атлантического циклона, выходящего со стороны Балтики, и сформировал мощные дождевые облака, сообщает Гидрометцентр РФ. Болгов отметил, что при прогнозировании наводнений применяются разные методы.

«При строительстве искусственного пруда или водохранилища рассчитывается высота дамбы. Что касается обычного озера, то там, конечно, таких нормативов нет: такие водоёмы никто не регулирует. Рассчитать, конечно, можно, так как строительство ведётся на берегах прудов и естественных озёр. Разные методы применяются для того, чтобы понять, какой будет уровень затопления. У нас есть постановление правительства, которое обязывает все субъекты Российской Федерации рассчитывать зону затопления. Каждый субъект должен иметь представление о том, где у него расположена зона, которая будет затоплена во время паводка или половодья. Сложно сказать, делали ли что‑то местные власти. К тому же бывают аномальные природные явления, такие как наводнение в Крымске в 2012 году, которое превысило все нормативы. Разные бывают причины», — сказал собеседник НСН.