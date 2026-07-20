Между нормативами и стихией: Кто виноват в затоплениях на Урале
Из‑за изменения климата осадки становятся интенсивнее, а проблема застройки уязвимых территорий только усиливает риски, сказал НСН Михаил Болгов.
Даже тщательно выстроенные расчёты не всегда способны учесть экстремальные природные события — как это было, например, во время разрушительного наводнения в Крымске, сказал НСН специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
К концу первого месяца лета в Свердловской области был побит рекорд 1986 года по количеству выпавших осадков. Все из-за того, что над Средним Уралом установилась барическая ложбина (область пониженного атмосферного давления). Высотный циклон объединился с системой атлантического циклона, выходящего со стороны Балтики, и сформировал мощные дождевые облака, сообщает Гидрометцентр РФ. Болгов отметил, что при прогнозировании наводнений применяются разные методы.
«При строительстве искусственного пруда или водохранилища рассчитывается высота дамбы. Что касается обычного озера, то там, конечно, таких нормативов нет: такие водоёмы никто не регулирует. Рассчитать, конечно, можно, так как строительство ведётся на берегах прудов и естественных озёр. Разные методы применяются для того, чтобы понять, какой будет уровень затопления. У нас есть постановление правительства, которое обязывает все субъекты Российской Федерации рассчитывать зону затопления. Каждый субъект должен иметь представление о том, где у него расположена зона, которая будет затоплена во время паводка или половодья. Сложно сказать, делали ли что‑то местные власти. К тому же бывают аномальные природные явления, такие как наводнение в Крымске в 2012 году, которое превысило все нормативы. Разные бывают причины», — сказал собеседник НСН.
По его словам, наука пока не способна заранее предсказывать объём осадков, а техногенные паводки зачастую становятся следствием ошибок в эксплуатации гидротехнических сооружений.
«Проблема в том, что дождевые осадки очень плохо прогнозируются. Нельзя требовать от Росгидромета информацию на несколько месяцев вперёд: у современной науки нет возможностей дать прогноз по дождевым осадкам с такой заблаговременностью. Когда это событие случается, нужно применять аварийные методы: информировать население, эвакуировать людей и прочее. Техногенный паводок практически не прогнозируется. Как правило, он происходит из‑за не очень корректного технического отношения к дамбам, которые создают эти водохранилища. То, что было на Урале, — результат того, что, видимо, не очень хорошо определены зоны затопления, а также аномальных осадков, которые ранее были не очень характерны. В зависимости от климатических изменений таких случаев стало больше. Многие климатологи отмечают, что осадки стали интенсивнее. Проблема усугубляется тем, что люди строят дома на заведомо затапливаемых территориях», — добавил эксперт.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сказала НСН, что дожди в Свердловской области станут менее интенсивными уже на днях, и наступит теплая погода.
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