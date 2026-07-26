Роскосмос: «Союз МС-28» с экипажем успешно приземлился в Казахстане

По данным ведомства, приземление прошло в штатном режиме в 13:26 по московскому времени неподалеку от города Жезказган.

На Землю вернулась международная экспедиция в составе российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также представителя NASA Кристофера Уильямса.

Экипаж нес вахту на борту Международной космической станции с 27 ноября 2025 года. За это время российские специалисты дважды выходили в открытый космос и работали по программе реализации 42 научных экспериментов.

Тем временем на орбите к работе уже приступила новая смена. 14 июля к МКС пристыковался корабль «Союз МС-29», доставивший на станцию Петра Дуброва, Анну Кикину и американского астронавта Анила Менона. Им предстоит продолжать исследования и поддерживать работу станции в течение ближайших восьми месяцев.

Ранее Роскосмос и NASA продлили работу МКС до 2030 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».