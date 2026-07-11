Разрушенные крыши и приют: К чему привел циклон «Бернадетт» в Подмосковье

Непогода в Москве должна была начаться 10 июля, но днем в пятницу в столице было жарко и только в некоторых районах прошли кратковременные дожди. Однако ближе к ночи субботы в Москве и Подмосковье начался сильный ветер.

УРАГАН В МОСКВЕ

В ночь на 11 июля на Московскую область обрушился ураган. Регион накрыли дожди, сильный ветер и грозы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что непогода затронула западную часть Подмосковья, где выпало до 7 мм осадков, а ветер в порывах усиливался до 20 м/с.

Наиболее сильные грозы и ветер были зафиксированы в Троицком округе и районе Наро-Фоминска, пишет РБК. На кадрах, опубликованных в Сети, видно темное от туч небо и, как сильный ветер клонит деревья.