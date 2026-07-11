Разрушенные крыши и приют: К чему привел циклон «Бернадетт» в Подмосковье
Мощный смерч пронесся и над Рязанской областью.
Накануне на столичный регион обрушился мегациклон «Бернадетт». О нем метеорологи предупреждали несколько дней. В Подмосковье в некоторых районах смерч повредил крыши частных домов, разрушил собачий приют.
Непогода в Москве должна была начаться 10 июля, но днем в пятницу в столице было жарко и только в некоторых районах прошли кратковременные дожди. Однако ближе к ночи субботы в Москве и Подмосковье начался сильный ветер.
УРАГАН В МОСКВЕ
В ночь на 11 июля на Московскую область обрушился ураган. Регион накрыли дожди, сильный ветер и грозы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что непогода затронула западную часть Подмосковья, где выпало до 7 мм осадков, а ветер в порывах усиливался до 20 м/с.
Наиболее сильные грозы и ветер были зафиксированы в Троицком округе и районе Наро-Фоминска, пишет РБК. На кадрах, опубликованных в Сети, видно темное от туч небо и, как сильный ветер клонит деревья.
В субботу в полночь несколько самолетов из Еревана и Турции не смогли сразу зайти на посадку и кружили несколько часов над Московской областью, передает «KP.RU». В «Шереметьево» сообщили о задержках на два и более часов для рейсов из Махачкалы, Минска, Сочи, Екатеринбурга. Известно, что всего в столичных аэропортах задержали и отменили свыше 60 рейсов, из них не все из-за непогоды.
Леус заметил, что 11 июля циклон проявится на всей территории Московского региона. По его словам, после 13:00–14:00 часов столицу могут накрыть ливни с грозами, град и шквалистые усиления ветра.
РАЗРУШЕНИЯ В ПОДМОСКОВЬЕ: КРЫШИ И ПРИЮТ
Telegram-канал Shot писал, что в Подмосковье в коттеджном поселке «Никольское» под Наро-Фоминском смерч снес крыши домов. По данным источника, сильнее всего были повреждены дома на Клубничной улице. К счастью, в результате ЧП местные жители не пострадали.
«В результате прохождения неблагоприятных природных явлений повреждены кровли четырех частных домов в Наро-Фоминском городском округе», - подтвердили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС России.
На кадрах в Сети видно, что из-за сильного ветра с нескольких домов сорвало крыши и разбросало их фрагменты по участкам, также были повреждены части конструкций домов и повалены заборы.
Кроме того, канал Baza в «Максе» передавал, что в Волоколамске ураган уничтожил собачий приют. Согласно информации издания, во время разбушевавшегося циклона «Бернадетт» пропали шесть питомцев. Уточняется, что в настоящий момент их ищут, но прогнозируемый проливной дождь может осложнить поиски.
Владельцы питомника «Мурзик Шарики» рассказали каналу, что смерч разгромил 16 вольеров, сильный ветер сорвал крыши и повалил заборы. К тому же из-за обрыва проводов центр помощи бездомным животным остался без электричества.
«Где-то треть вольеров уничтожена, остальные сильно повреждены», - сообщили «KP.RU» в организации.
В Сети появились кадры, на которых видны покосившиеся от ветра строения и помятый забор. Отмечается, что на время восстановления приюта 50 собак перевезли в соседнюю конюшню.
Ураган затронул и Рязанскую область. Вечером 10 июля, над регионом, по данным Telegram-канала Baza, пронесся мощный смерч.
Издание писало, что сильнее всего стихия ударила по базе отдыха в Дубровичах. У воды ураган повалил десятки деревьев, накрыв пляж и дом отдыха. В тот момент на месте ЧП находились несколько десятков семей, никто из них не пострадал.
ЧТО БУДЕТ С ПОГОДОЙ ДАЛЬШЕ?
С субботы на воскресенье 12 июля проливные дожди обещают в Новой Москве, Наро-Фоминском районе и в Серпухове. С воскресенья осадки усилятся и пойдут в сторону Дмитровского района и Волоколамска.
Отмечается, что в некоторых районах столицы может пройти град. Температура от плюс 28 снизится до плюс 21. С начала недели ненастье сменится привычными дождями, они продолжатся до среды-четверга 15-16 июля, передает издание «KP.RU».
«Только к 14 июля влияние циклона на столичный регион прекратится. Погоду будет определять уже гребень антициклона. Надежда на улучшение погоды будет только во второй половине июля», - заметила в беседе с НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
9 июля корпорация «Роскосмос» обнародовала спутниковые снимки с балтийским циклоном, надвигающимся на Москву. Перед этим он повалил деревья и повредил крыши домов в Калининградской области.
Ранее метеоролог Александр Сергеев рассказал, что характер погоды в июле будет преимущественно волнообразным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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