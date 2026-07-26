В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «забытой» картой в банкомате

В ведомстве пояснили, что суть схемы проста - преступник оставляет карту в банкомате, а затем вместе с подставными свидетелями возвращается и обвиняет человека в краже и требует урегулировать ситуацию «на месте».

Кроме того, в МВД обратили внимание на еще один распространенный метод социальной инженерии. Мошенники звонят гражданам под видом сотрудников банка и сообщают о блокировке счетов системой «Антифрод» из-за якобы имеющегося «подозрения в дропперстве» (незаконном использовании банковских счетов для перевода преступных средств).

Ранее мошенники стали выдавать себя за операторов АЗС и предлагать бензин без очереди, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».