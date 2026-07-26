В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «забытой» картой в банкомате
В России зафиксирован новый вид мошенничества, при котором злоумышленники намеренно оставляют банковские карты в банкоматах, чтобы затем обвинить нашедшего их человека в краже и пытаться вымогать деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что суть схемы проста - преступник оставляет карту в банкомате, а затем вместе с подставными свидетелями возвращается и обвиняет человека в краже и требует урегулировать ситуацию «на месте».
Кроме того, в МВД обратили внимание на еще один распространенный метод социальной инженерии. Мошенники звонят гражданам под видом сотрудников банка и сообщают о блокировке счетов системой «Антифрод» из-за якобы имеющегося «подозрения в дропперстве» (незаконном использовании банковских счетов для перевода преступных средств).
Ранее мошенники стали выдавать себя за операторов АЗС и предлагать бензин без очереди, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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