Хинштейн: Три человека ранены в результате удара БПЛА ВСУ по Рыльску
Три человека ранены в результате удара БПЛА ВСУ по городу Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем «Максе».
По его словам, из-за удара вражеского дрона 36-летний мужчина получил растяжение связок голеностопа, а двое мужчин в возрасте 39 и 51 года - акубаротравму. Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
«К счастью, серьезных травм нет, врачи будут наблюдать их амбулаторно», - добавил Хинштейн.
Ранее 12 человек погибли при ударе ВСУ по турбазам в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Хинштейн: Три человека ранены в результате удара БПЛА ВСУ по Рыльску
- ГАИ: 8 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области
- Роскосмос: «Союз МС-28» с экипажем успешно приземлился в Казахстане
- Моисеев: «Бореи» будут служить стране ближайшие 30‑40 лет
- Глава «Эксмо» назвал самые популярные российские книги за рубежом
- Песков: Орбан на переговорах с Путиным никогда не говорил по-русски
- МО: Силы ПВО сбили 465 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб
- Песков: Путин не звонит сотрудникам администрации по мобильному
- На МКАД столкнулись 8 автомобилей
- МО: ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР