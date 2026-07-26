Хинштейн: Три человека ранены в результате удара БПЛА ВСУ по Рыльску

По его словам, из-за удара вражеского дрона 36-летний мужчина получил растяжение связок голеностопа, а двое мужчин в возрасте 39 и 51 года - акубаротравму. Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

«К счастью, серьезных травм нет, врачи будут наблюдать их амбулаторно», - добавил Хинштейн.

Ранее 12 человек погибли при ударе ВСУ по турбазам в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».