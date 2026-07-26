Скрябин: Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за непогоды

Скрябин добавил, что из-за разгула стихии в городе упало более 1000 деревьев. На текущий момент коммунальные службы уже устранили последствия падения 132 деревьев, расчистка остальных участков продолжается.

Глава города также уточнил, что число пострадавших от непогоды жителей возросло до 28 человек. Всего же в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от граждан.

Ранее Скрябин сообщал, что из-за непогоды в Ростове-на-Дону погиб 1 человек, 13 пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»