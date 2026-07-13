«На Приморский и Хабаровский края поднимается бывший тайфун «Бави», и вместе с забайкальским циклоном они устраивают такой танец хоровод: выльются в итоге в очень большой циклон на юге Дальнего Востока. Количество осадков в Приморском и на побережье Хабаровского края может быть очень и очень значительным, намного превышающим количество осадков в Центральной России. В Приморском крае ожидаются осадки в некоторых местах 100 мм осадков», - рассказал он.

Ранее Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что за прошедшие выходные никаких ураганов и смерчей в Москве и области не было, однако кое-где за два дня выпала месячная норма осадков.

