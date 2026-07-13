«Танец стихий»: На Дальний Восток надвигается мощный тайфун «Бави»
Александр Шувалов раскрыл НСН, что из-за мощного циклона в Приморском крае в некоторых местах может выпасть до 100 мм осадков.
Мощный тайфун «Бави» вместе с циклоном надвигаются на Приморский и Хабаровский края. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«На Приморский и Хабаровский края поднимается бывший тайфун «Бави», и вместе с забайкальским циклоном они устраивают такой танец хоровод: выльются в итоге в очень большой циклон на юге Дальнего Востока. Количество осадков в Приморском и на побережье Хабаровского края может быть очень и очень значительным, намного превышающим количество осадков в Центральной России. В Приморском крае ожидаются осадки в некоторых местах 100 мм осадков», - рассказал он.
Ранее Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что за прошедшие выходные никаких ураганов и смерчей в Москве и области не было, однако кое-где за два дня выпала месячная норма осадков.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Танец стихий»: На Дальний Восток надвигается мощный тайфун «Бави»
- Экс-гендиректору «Торпедо» дали два года колонии за подкуп арбитров
- Выше на копейки: Россиян призвали не доверять медианным ценам на бензин
- В Иране не согласились на инспекции ядерных объектов со стороны МАГАТЭ
- «Шквалы, но не ураганы»: Где в РФ выпала месячная норма осадков за выходные
- Выгодное покушение: К чему приведет новый виток эскалации между США и Ираном
- ITTF начнет полноценно допускать спортсменов из России к соревнованиям с 28 июля
- В первом полугодии 2026 года диспансеризацию прошли 52 млн россиян
- В Приморье при обрушении пирса пострадали четыре человека
- Киркоров и «война крашей»: Рыцарское шоу Крида в «Лужниках» не стало солдаутом