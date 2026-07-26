В Ростовской области из-за непогоды задержались почти 90 поездов

В Ростовской области из-за непогоды задерживаются 89 пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что максимальное время задержки составов — восемь часов. До этого говорилось о почти 30 задержавшихся поездах в регионе.

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Отмечается, что это произошло в связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое накануне случилось из-за непогоды в Ростовской области.

В компании уточнили, что пассажиров составов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечивают питанием. В РЖД добавили, что сейчас работа тяговых подстанций восстановлена. Всего к устранению последствий стихии привлекли свыше ста железнодорожников, восстановительный поезд и десять единиц спецтехники.

Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в городе из-за ливня и шквалистого ветра погиб один человек, еще 13 пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: dvzd.rzd.ru
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