В Ростовской области из-за непогоды задержались почти 90 поездов

Отмечается, что это произошло в связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое накануне случилось из-за непогоды в Ростовской области.

В компании уточнили, что пассажиров составов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечивают питанием. В РЖД добавили, что сейчас работа тяговых подстанций восстановлена. Всего к устранению последствий стихии привлекли свыше ста железнодорожников, восстановительный поезд и десять единиц спецтехники.

Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в городе из-за ливня и шквалистого ветра погиб один человек, еще 13 пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».