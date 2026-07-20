Синоптик назвала причину рекордных осадков на Урале
В этом году циклоны атакуют Урал сразу с юга и с севера, поэтому там перевыполнена норма по осадкам, заявила НСН Татьяна Позднякова.
Дожди в Свердловской области станут менее интенсивными уже на днях, и наступит теплая погода, рассказала НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
К концу первого месяца лета в Свердловской области был побит рекорд 1986 года по количеству выпавших осадков. Все из-за того, что над Средним Уралом установилась барическая ложбина (область пониженного атмосферного давления). Высотный циклон объединился с системой атлантического циклона, выходящего со стороны Балтики, и сформировал мощные дождевые облака, сообщает Гидрометцентр РФ. Позднякова подчеркнула, что ничего страшного уже нет.
«Рекорд доказывает, какая нетипичная для Урала сейчас ситуация. Как правило, в это время там стоит жаркая и сухая погода. По одному году нельзя говорить об изменениях климата, год на год не приходится. В этом году циклоны атакуют Урал сразу с юга и с севера, поэтому там перевыполнена норма по осадкам. Но нужно сказать, что в ближайшие дни интенсивность осадков будет убывать, температура повышаться. Так что наметились положительные тенденции к улучшению погоды», — указала она.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН пообещал москвичам жаркую неделю.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пострадает выбор? Как будет выглядеть «российская полка» для детских товаров
- Большинство россиян поддержали возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку
- Синоптик назвала причину рекордных осадков на Урале
- Угроза безопасности: Чем чревата зарядка электромобиля через удлинитель
- Приманка для выпускников: Аналитик Муртазин допустил запрет микронаушников в России
- Россиянам раскрыли график повышения всех социальных выплат
- Учителя отвергли идею устной проверки «домашки» из-за ИИ
- Экспрессия и агрессия: Почему водители BMW чаще других нарушают ПДД
- Генштаб ВСУ опроверг информацию об увольнении Сырского с должности главкома
- Военэксперт Дандыкин назвал главного поставщика дронов ВСУ