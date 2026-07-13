«Никаких смерчей и ураганов не было. Были очень серьезные шквалы со скоростью ветра до 25 метров в секунду, но это не ураганы. Сейчас в Китае скорость ветра составляет 40 метров в секунду. Эти выходные были очень дождливые. Наибольшее количество осадков за эти дни выпало на востоке Рязанской области. Так, например, в Сасово выпало 113 мм осадков. Это почти полторы месячные нормы. В Московской области чемпионом стала Кашира, здесь за последние два дня выпало 77 мм – практическая месячная норма. В Москве общее количество осадков за дня составило всего лишь 20-25 мм. Очень мозаично шли эти дожди», - рассказал он.

Ранее стало известно, что мощный циклон, принесший ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, стал причиной сбоев электроснабжения сразу в семи российских регионах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

