«Шквалы, но не ураганы»: Где в РФ выпала месячная норма осадков за выходные

Александр Шувалов заявил НСН, что Кашира стала чемпионом по Московской области по норме осадков – здесь за последние два дня выпало 77 мм.

За прошедшие выходные никаких ураганов и смерчей в Москве и области не было, однако кое-где за два дня выпала месячная норма осадков. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«Никаких смерчей и ураганов не было. Были очень серьезные шквалы со скоростью ветра до 25 метров в секунду, но это не ураганы. Сейчас в Китае скорость ветра составляет 40 метров в секунду. Эти выходные были очень дождливые. Наибольшее количество осадков за эти дни выпало на востоке Рязанской области. Так, например, в Сасово выпало 113 мм осадков. Это почти полторы месячные нормы. В Московской области чемпионом стала Кашира, здесь за последние два дня выпало 77 мм – практическая месячная норма. В Москве общее количество осадков за дня составило всего лишь 20-25 мм. Очень мозаично шли эти дожди», - рассказал он.

Ранее стало известно, что мощный циклон, принесший ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, стал причиной сбоев электроснабжения сразу в семи российских регионах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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