Слюсарь: 51 человек обратился за медпомощью из-за непогоды в Ростовской области

«Всего за медицинской помощью по области накануне обратился 51 человек. К сожалению, один человек погиб», - написал Слюсарь.

По информации главы региона, на текущий момент в больницах продолжают лечение 11 пострадавших, в том числе один ребенок. Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате стихии и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, заверив, что врачи оказывают пациентам всю необходимую поддержку.

Накануне на территорию области обрушился сильный ливень. Стихия привела к отключению электроснабжения как минимум в 15 муниципалитетах, а в ряде районов также возникли перебои с водоснабжением. Ранее мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявил о введение режима ЧС в городе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».