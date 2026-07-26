Путин подписал закон, обязывающий детей мигрантов покинуть РФ после 18 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает детей мигрантов покидать территорию страны после достижения совершеннолетия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Либо дети иностранных граждан после 18 лет смогут оформить собственный патент в течение 30 дней. По закону, срок временного пребывания несовершеннолетних иностранцев продлевается на срок действия патента их родителя, но не позднее достижения ребенком 18-летия.

Кроме того, мигрантов обязали подтверждать доходы на уровне не ниже регионального прожиточного минимума с учетом всех находящихся на иждивении членов семьи. По новым правилам, если трудовой мигрант осуществляет деятельность одновременно в нескольких субъектах РФ, то расчет минимально допустимого дохода будет производиться по наибольшему региональному показателю. Но итоговая сумма обеспечения не должна превышать среднемесячную начисленную зарплату в конкретном регионе.