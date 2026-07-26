Путин подписал закон, обязывающий детей мигрантов покинуть РФ после 18 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает детей мигрантов покидать территорию страны после достижения совершеннолетия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Либо дети иностранных граждан после 18 лет смогут оформить собственный патент в течение 30 дней. По закону, срок временного пребывания несовершеннолетних иностранцев продлевается на срок действия патента их родителя, но не позднее достижения ребенком 18-летия.
Кроме того, мигрантов обязали подтверждать доходы на уровне не ниже регионального прожиточного минимума с учетом всех находящихся на иждивении членов семьи. По новым правилам, если трудовой мигрант осуществляет деятельность одновременно в нескольких субъектах РФ, то расчет минимально допустимого дохода будет производиться по наибольшему региональному показателю. Но итоговая сумма обеспечения не должна превышать среднемесячную начисленную зарплату в конкретном регионе.
В случае выявления факта, что заработок иностранного гражданина оказался ниже установленного в России лимита, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок законного пребывания на территории страны подлежит сокращению.
В связи с изменениями ФНС будет регулярно направлять в МВД сведения о доходах мигрантов за каждые три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года, а Соцфонд РФ предоставит аналогичные данные об их непосредственной трудовой деятельности.
Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, запрещающий получение гражданства России или права на проживание в стране мигрантами с непогашенной или неснятой судимостью за любое преступление, которое было совершено как в РФ, так и за ее пределами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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