ГАИ: 8 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области

По данным ведомства, инцидент произошел около 4:00 утра в воскресенье, 26 июля, на участке автодороги Тутаев – Шопша в Ярославском районе. Водитель туристического автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением, съехал в кювет, после чего транспортное средство перевернулось.

«В результате ДТП 8 пассажиров автобуса, в том числе 2 несовершеннолетних, с различными травмами были госпитализированы в больницу», - отметили в ГАИ.

Как уточнил губернатор региона Михаил Евраев, всего в салоне автобуса находились 19 человек, жители Москвы и Московской области, ехавшие из столицы в Тутаев.

Ранее 40 человек пострадали в Турции при опрокидывании автобуса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».