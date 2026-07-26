ГАИ: 8 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области
Восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своем «Максе».
По данным ведомства, инцидент произошел около 4:00 утра в воскресенье, 26 июля, на участке автодороги Тутаев – Шопша в Ярославском районе. Водитель туристического автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением, съехал в кювет, после чего транспортное средство перевернулось.
«В результате ДТП 8 пассажиров автобуса, в том числе 2 несовершеннолетних, с различными травмами были госпитализированы в больницу», - отметили в ГАИ.
Как уточнил губернатор региона Михаил Евраев, всего в салоне автобуса находились 19 человек, жители Москвы и Московской области, ехавшие из столицы в Тутаев.
Ранее 40 человек пострадали в Турции при опрокидывании автобуса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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