СМИ: 34 рейса задержаны во Внуково из-за поломки багажных лент
34 рейса задержаны и три отменены в московском аэропорту Внуково из-за поломки багажных лент. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», проблемы с работой багажной ленты в аэропорту начались сегодня (26 июля) утром. Так, путешественники, которые должны были отправиться в Анталью рейсом авиакомпании Utair в 10:30 прошли посадку, но самолет не смог вовремя вылететь. По словам очевидцев, около трех часов пассажиры провели в салоне самолета, поскольку сотрудникам багажной службы пришлось в ручном режиме сортировать и загружать вещи из-за неработающих лент.
На текущий момент, по информации «Базы», на прилёт задержаны 26 рейсов, два отменены, на вылет отправления ожидают 8 бортов, один рейс отменён.
Как отмечает Baza, сейчас часть багажа принимается на лентах для негабаритных грузов.
Ранее более тысячи российских туристов столкнулись с проблемами при перелётах в Турцию и обратно в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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