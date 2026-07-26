СМИ: 34 рейса задержаны во Внуково из-за поломки багажных лент

По данным «Базы», проблемы с работой багажной ленты в аэропорту начались сегодня (26 июля) утром. Так, путешественники, которые должны были отправиться в Анталью рейсом авиакомпании Utair в 10:30 прошли посадку, но самолет не смог вовремя вылететь. По словам очевидцев, около трех часов пассажиры провели в салоне самолета, поскольку сотрудникам багажной службы пришлось в ручном режиме сортировать и загружать вещи из-за неработающих лент.

На текущий момент, по информации «Базы», на прилёт задержаны 26 рейсов, два отменены, на вылет отправления ожидают 8 бортов, один рейс отменён.

Как отмечает Baza, сейчас часть багажа принимается на лентах для негабаритных грузов.

Ранее более тысячи российских туристов столкнулись с проблемами при перелётах в Турцию и обратно в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».