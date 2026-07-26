Названы самые дорогие картины русских художников, проданные на мировых аукционах
Картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция» - самая дорогая работа художника русского происхождения, когда-либо проданная на аукционах Sotheby's и Christie's. В мае 2018 года этот шедевр ушел с молотка на аукционе Christie's за рекордные 85,8 миллиона долларов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
На втором месте полотно «Мурнау с церковью II» (1910) одного из пионеров абстракционизма Василия Кандинского. В марте 2023 года на торгах Sotheby's картина была продана за 37,2 миллиона фунтов стерлингов (около 44,9 миллиона долларов по курсу того времени).
На третьем месте расположился уроженец Российской империи и яркий представитель Парижской школы Хаим Сутин. За его экспрессивный натюрморт «Бычья туша» (1923) в мае 2015 года на Christie's отдали в 28,2 миллиона долларов.
Четвертое место досталось Марку Шагалу. Его работа «Сон царя Давида» была реализована на аукционе Christie's в ноябре 2025 года за 26,5 миллиона долларов.
Замыкает пятерку лидеров Алексей Явленский, родившийся в Торжке и прославившийся своей творческой деятельностью в Германии. Его знаменитый портрет «Шокко в широкополой шляпе» в феврале 2008 года на лондонских торгах Sotheby's был продан за 9,4 миллиона фунтов стерлингов, что на тот момент составляло порядка 18 миллионов долларов.
Ранее скелет тираннозавра был продан на торгах Sotheby’s за рекордные $50 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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