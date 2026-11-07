Врач назвала особенности нового штамма коронавируса
Отличительной особенностью нового штамма коронавируса PJ.2.1 от других разновидностей заболевания являются сильные боли в горле и более длительный упадок сил после болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-инфекциониста, вирусолога Елену Малинникову.
По ее словам, в России разработали современные тест-системы ко всем штаммам коронавируса, поэтому при каждой его мутации у российских медиков есть возможность выявлять этот вирус.
До этого в российском офисе ВОЗ объявили, что риск распространения штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает. С момента его первого обнаружения в мае 2026 года он распространился по нескольким континентам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Алексей Аграновский в интервью НСН рассказал, что уже переболевший «омикроном» в легкой форме человек может также переболеть в легкой форме и новым штаммом коронавируса.
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