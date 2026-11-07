Врач назвала особенности нового штамма коронавируса

По ее словам, в России разработали современные тест-системы ко всем штаммам коронавируса, поэтому при каждой его мутации у российских медиков есть возможность выявлять этот вирус.

До этого в российском офисе ВОЗ объявили, что риск распространения штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает. С момента его первого обнаружения в мае 2026 года он распространился по нескольким континентам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Алексей Аграновский в интервью НСН рассказал, что уже переболевший «омикроном» в легкой форме человек может также переболеть в легкой форме и новым штаммом коронавируса.