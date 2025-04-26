Задержан подозреваемый в убийстве генерала Москалика

Накануне Следственный комитет РФ сообщил, что при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России Ярослав Москалик. Взрыв прогремел около 10:40, когда военнослужащий приходил мимо припаркованного у дома авто. Бомба была начинена поражающими элементами.

В ФСБ сообщили, что мужчина, имевший вид на жительство на Украине, приобрел автомобиль, и заминировал его. 25 апреля бомбу дистанционно привели в действие с территории Украины.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

Ранее экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев заявил НСН, что убийство Москалика в Подмосковье – это попытка Киева сорвать переговоры и заставить Россию отвечать на провокации, но Москва никогда не использует террористические методы.

