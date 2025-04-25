СМИ: При взрыве в Балашихе погиб замглавы оперативного управления Генштаба

При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России Ярослав Москалик. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, Москалик был целью взрыва машины. Самодельное взрывное устройство было заложено внутри авто, его привели в действие дистанционно.

«Предварительно, он [Москалик] погиб», - пишет SHOT.

Как сообщает Telegram-канал Baza, взрыв прогремел около 10:40, когда военнослужащий приходил мимо припаркованного у дома авто. Бомба была начинена поражающими элементами.

Ранее стало известно, что в Балашихе взорвался Volkswagen Passat, авто сгорело, из-за взрыва выбило стекла на первых этажах многоквартирного дома.

