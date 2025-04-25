Сосед генерала Москалика назвал погибшего спокойным и порядочным человеком
Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе, был спокойным и уважаемым человеком. Об этом РИА Новости сообщил один из его соседей.
В пятницу Москалик стал жертвой взрыва самодельного устройства с поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело по статьям о убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, следствие рассматривает произошедшее как террористический акт. Она добавила, что, по имеющимся данным, за убийством могут стоять украинские спецслужбы, передает «Радиоточка НСН».
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