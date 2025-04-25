Сосед генерала Москалика назвал погибшего спокойным и порядочным человеком

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе, был спокойным и уважаемым человеком. Об этом РИА Новости сообщил один из его соседей.

В пятницу Москалик стал жертвой взрыва самодельного устройства с поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело по статьям о убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.