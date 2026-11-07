Росстат: За неделю дефляция в РФ составила 0,04%

При этом неделей ранее (с 20 по 26 октября) инфляция равнялась 0,08%, пишет ТАСС.

Отмечается, что с начала месяца потребительские цены снизились на 0,01%, а за год их рост составил 6,2%. Согласно информации Росстата, в РФ в частности упали цены на сахар-песок и вермишель.

Между тем, в стране подорожали куриные яйца, мясо кур и гречка. Кроме того, известно, что из непродовольственных товаров подорожали мужские носки и смартфоны.

Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский в интервью НСН назвал факторы, которые сказались на колебаниях курсов валют, а также рассказал, чего ждать от рубля в ближайшее время.