Росстат: За неделю дефляция в РФ составила 0,04%
В России дефляция за неделю, в период с 27 октября по 2 ноября, составила 0,04%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
При этом неделей ранее (с 20 по 26 октября) инфляция равнялась 0,08%, пишет ТАСС.
Отмечается, что с начала месяца потребительские цены снизились на 0,01%, а за год их рост составил 6,2%. Согласно информации Росстата, в РФ в частности упали цены на сахар-песок и вермишель.
Между тем, в стране подорожали куриные яйца, мясо кур и гречка. Кроме того, известно, что из непродовольственных товаров подорожали мужские носки и смартфоны.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский в интервью НСН назвал факторы, которые сказались на колебаниях курсов валют, а также рассказал, чего ждать от рубля в ближайшее время.
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