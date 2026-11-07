Киев получил от G7 $49,4 млрд за счет доходов от активов РФ
За два года Украина в рамках программы ERA, предусматривающей финансирование за счет доходов от замороженных российских активов, получила $49,4 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского Министерства финансов.
Известно, что с начала текущего года страны G7 направили Украине примерно $10,5 млрд финансовой поддержки.
Осенью 2024-го лидеры стран G7 объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Киеву кредита в $50 млрд. Отмечалось, что займы «будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных российских активов».
Ранее американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предложили представителям стран Евросоюза разморозить часть активов России для возобновления переговоров об урегулировании конфликта на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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