На этой неделе Киев страдает от перебоев со светом и водой. Там останавливались метро и скоростной трамвай, на дорогах возник транспортный коллапс.

Эксперты рассказали изданию, что энергия на Украине есть, но ее направляют военным в ущерб гражданским. По словам специалистов, при разумном распределении ресурсов электричества хватило бы всем, но киевский режим предпочитает снабжать ВСУ.

Между тем, перебои с электроснабжением заметно бьют по военным возможностям Украины. В материале указано, что если раньше украинские военные могли координировать массовые налеты БПЛА по двум-трем направлениям, то теперь из-за падения военного производства ВСУ вынуждены копить дроны, выбирая одну цель на конкретную дату.

Ранее Украине предрекли полный блэкаут, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».