СМИ: Кличко защитил свое элитное жилье в Киеве от блэкаута

Элитная квартира мэра Киева Виталия Кличко остается со светом, пока украинская столица погружается в блэкаут. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на расследование украинских журналистов.

Речь идет о жилье политика на улице Богдана Хмельницкого. По данным источника, здание получило бронь от отключений электроэнергии. Расследование показало, что элитный жилой дом имеет статус критической инфраструктуры, в связи с чем электричество там никогда не отключают.

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На этой неделе Киев страдает от перебоев со светом и водой. Там останавливались метро и скоростной трамвай, на дорогах возник транспортный коллапс.

Эксперты рассказали изданию, что энергия на Украине есть, но ее направляют военным в ущерб гражданским. По словам специалистов, при разумном распределении ресурсов электричества хватило бы всем, но киевский режим предпочитает снабжать ВСУ.

Между тем, перебои с электроснабжением заметно бьют по военным возможностям Украины. В материале указано, что если раньше украинские военные могли координировать массовые налеты БПЛА по двум-трем направлениям, то теперь из-за падения военного производства ВСУ вынуждены копить дроны, выбирая одну цель на конкретную дату.

Ранее Украине предрекли полный блэкаут, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото:Соцсети/merkieva
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