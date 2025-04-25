МИД РФ: Можно полагать, что к убийству Москалика причастны спецслужбы Украины

По ее словам, Москалик был известен им еще со времен работы в минской Контактной группе и «нормандском формате» по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Дипломат подчеркнула, что если расследование подтвердит украинский след в этом деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу «варварскую и вероломную сущность киевского режима», отмечает RT.



Ранее в Балашихе произошел взрыв, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. В свою очередь экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев заявил НСН, что убийство генерала Москалика в Подмосковье – это попытка Киева сорвать переговоры и заставить Россию отвечать на провокации, но Москва никогда не использует террористические методы.

