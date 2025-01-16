Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, речь идёт о Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве. По версии следствия, они по заданию куратора арендовали и оплачивали комнату в хостеле в Подмосковье, где должен был укрыться непосредственный исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов.

По решению суда, Точиеву и Падиеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и трое суток.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что генерал-лейтенанта Кириллова «убил киевский режим», сообщает RT.

