Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО арестовал ещё двух фигурантов дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, речь идёт о Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве. По версии следствия, они по заданию куратора арендовали и оплачивали комнату в хостеле в Подмосковье, где должен был укрыться непосредственный исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов.

По решению суда, Точиеву и Падиеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и трое суток.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что генерал-лейтенанта Кириллова «убил киевский режим», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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