Ограбление «по-французски»: В Париже обокрали Лувр

ОГРАБЕНИЕ «ПО-ФРАНЦУЗСКИ»

Об ограблении известного на весь мир музея 19 октября на своей странице в соцсетях сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. По данным BFM TV, ЧП произошло в 9:30 утра по местному времени (10:30 по Москве).

После случившегося площадь Каррузель напротив музея и набережную Франсуа Миттерана оцепили и перекрыли ее для автомобилей. В пресс-службе Лувра подчеркнули, что музей будет закрыт для посещений до конца дня.

«Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия», - написала Дати.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире радиостанции «France Inter» объявил, что преступникам удалось ограбить Лувр всего за семь минут.