Ограбление «по-французски»: В Париже обокрали Лувр
Известно, что злоумышленники похитили из знаменитого музея драгоценности Наполеона и Жозефины, но оставили бриллиант коллекции «Регент».
Утром 19 октября во французской столице Париже ограбили один из древнейших музеев мира с огромной коллекцией экспонатов — Лувр. Злоумышленники похитили несколько предметов из драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. В МВД уточнили, что преступникам удалось совершить ограбление всего за несколько минут. Грабители скрылись с места происшествия, музей закрыт.
ОГРАБЕНИЕ «ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
Об ограблении известного на весь мир музея 19 октября на своей странице в соцсетях сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. По данным BFM TV, ЧП произошло в 9:30 утра по местному времени (10:30 по Москве).
После случившегося площадь Каррузель напротив музея и набережную Франсуа Миттерана оцепили и перекрыли ее для автомобилей. В пресс-службе Лувра подчеркнули, что музей будет закрыт для посещений до конца дня.
«Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия», - написала Дати.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире радиостанции «France Inter» объявил, что преступникам удалось ограбить Лувр всего за семь минут.
Издание «Le Parisien» передавало, что грабители скрыли лица и проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в комнату, находившуюся в галерее «Аполлон».
Известно, что двое мужчин разбили окна и проникли в здание, а их сообщник остался на улице. По другой информации, два злоумышленника были одеты в желтые жилеты, как рабочие, и попали в музей, а еще двое — были на улице.
Нуньес рассказал, что преступники проникли в музей, вырезав оконное стекло с помощью болгарки, а после кражи скрылись с места происшествия на скутерах в сторону трассы A6, ведущей на юго-восток страны. По его словам, это «была группа, которая проводила разведку», она «очень опытная и действовала очень быстро».
Представитель МВД уточнил, что для проникновения в музей преступники использовали строительную лестницу. Он добавил, что полиция разыскивает «троих или четверых» подозреваемых.
В прокуратуре Парижа объявили о начале расследования ограбления Лувра. Отмечается, что дело уже передали в Бригаду по борьбе с бандитизмом уголовной полиции. В расследовании задействованы сотрудники Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.
При этом Рашида Дати подтвердила, что плохая безопасность музеев во Франции является давней проблемой. По словам министра культуры страны, в течение 40 лет этому вопросу не уделяли должного внимания.
ЧТО УКРАЛИ?
В МВД заявили, что злоумышленники украли «бесценные экспонаты». СМИ писали, что грабители вынесли из Лувра девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару. Сообщалось, что украшения могут быть переплавлены.
Однако, по данным источника, самый крупный бриллиант коллекции «Регент», весом более 140 карат, не был украден. При этом точный размер ущерба пока неизвестен.
Позже газета «Le Parisien» сообщила, что вблизи Лувра была найдена сломанная корона супруги императора Франции Наполеона III — императрицы Евгении де Монтихо. После этого издание объявило об обнаружении еще одного украденного экспоната. Однако о каком именно предмете идет речь — не уточняется.
Глава центрального района Парижа Ариэль Вайль в беседе с изданием заявил, что он «потрясен» произошедшим в Лувре, добавив, что это ЧП «неизбежно вызовет вопросы к безопасности». Он сравнил произошедшее с персонажем писателя Мориса Леблана. Героя окрестили «джентльменом-грабителем». В некоторых книгах об Арсене Люпене и экранизациях он похищает из Лувра, например, знаменитую картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.
«До сих пор это было похоже на сценарий фильма. Трудно представить, что ограбить Лувр так просто», - приводит слова главы района «Le Parisien».
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в сентябре 2025 года во Франции ограбили национальный музей фарфора им. Адриана Дюбуше в коммуне Лимож. Отмечается, что тогда были похищены экспонаты на €9,5 млн.
