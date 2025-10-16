Яна Рудковская рассказала, зачем ей усадьба Фаберже

Продюсер и телеведущая рассказала, что планирует открыть в усадьбе Карла Фаберже бутик-отель и музей.

Звездный продюсер Яна Рудковская раскрыла, зачем планирует купить усадьбу легендарного ювелира Карла Фаберже.

Ранее в своих соцсетях Рудковская поделилась видео разрушенной усадьбы, некогда принадлежавшей императорскому ювелиру Карлу Фаберже. Обветшавший дом расположен в Выборгском районе Санкт-Петербурга. До революции усадьбу создателя драгоценных пасхальных яиц называли «малым Эрмитажем» за роскошь и большую коллекцию произведений искусства. Сейчас дача Фаберже, имеющая статус объекта культурного наследия федерального значения, находится в аварийном состоянии. В январе будущего года госкомпания «ДОМ.РФ» выставит ее на торги. Рудковская со своим супругом Евгением Плющенко планируют участвовать в аукционе.

«Там нечего улучшать, там руины. Надо все полностью восстанавливать, из руин делать что-то жилое. Это был очень красивый особняк, целый комплекс, где были конюшни, ледник, фонтаны, оранжереи, солнечные часы. Сейчас это руины. Мы будем участвовать в аукционе. Планируем сделать там бутик-отель, музей. Естественно, все будет со спортивным уклоном. Мы с Евгением хотим сделать там беговые дорожки и дорожки для велосипедистов», — приводит слова Рудковской спецкор НСН.
Отвечая на вопрос журналистов о растущем тренде на моду 2000-х годов, продюсер призналась, что с любовью вспоминает те времена, назвав настоящим трендом винтаж.

«Сейчас в моде винтаж, не только 2000-е. Все было круто, все имеет место быть сейчас. Я с большой любовью вспоминаю то время, как мы классно тусили, какие были хорошие компании. То время было интересное. Сейчас, конечно, тоже интересное, но по-другому. Сейчас не так весело, не хочется ходить по каким-то гуляниям. Не то время, тусоваться не хочется», — сказала Рудковская на премии «Hello & InterCharm».

Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец заявил НСН, что кокошник, как элемент исторического костюма, может стать аксессуаром для роликов в соцсетях, но вряд ли будет трендом на городских улицах.

ФОТО: РИА Новости
