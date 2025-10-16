Отвечая на вопрос журналистов о растущем тренде на моду 2000-х годов, продюсер призналась, что с любовью вспоминает те времена, назвав настоящим трендом винтаж.



«Сейчас в моде винтаж, не только 2000-е. Все было круто, все имеет место быть сейчас. Я с большой любовью вспоминаю то время, как мы классно тусили, какие были хорошие компании. То время было интересное. Сейчас, конечно, тоже интересное, но по-другому. Сейчас не так весело, не хочется ходить по каким-то гуляниям. Не то время, тусоваться не хочется», — сказала Рудковская на премии «Hello & InterCharm».

Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец заявил НСН, что кокошник, как элемент исторического костюма, может стать аксессуаром для роликов в соцсетях, но вряд ли будет трендом на городских улицах.

