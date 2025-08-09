Юрист предрек скорое раскрытие ограбления почты в Москве
Юрист Иван Соловьев в эфире НСН допустил, что у злоумышленников, ограбивших отделение почты в Москве, могли быть сообщники на объекте, либо они пришли туда по чьей-то наводке.
Преступление с ограблением почтового отделения в Москве будет быстро раскрыто благодаря современным технологиям, при этом «Поста России» не сможет содержать негосударственную охрану в филиалах из-за собственных убытков. Об этом в беседе с НСН заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Утром 8 августа двое неизвестных в масках с предметом, напоминающим пистолет, ограбили отделение почты на улице Медиков в Москве. Позже их удалось задержать. Причастных к происшествию оказалось не двое, а — пятеро (от 29 до 67 лет). После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
По предварительным данным, злоумышленники похитили около 4,8 млн рублей. При этом позже в МВД сообщили, что у грабителей удалось изъять всего 142 тысячи рублей. Соловьев не исключил, что у злоумышленников могли быть сообщники в отделении почты.
«Может они ходили, присматривались, не знали какая там будет сумма. Не знаю, на сколько есть вероятность того, что бандитов навели. Но то, что они не просто так там оказались… Но сумма, действительно, не совсем характерная для почтового отделения, потому что и по проходимости, и по объему услуг, которые оно оказывает, чтобы там скопилось 5 млн рублей… Во-первых, нужно понять, откуда там 5 млн. Второй вопрос — я не исключаю, что был определенный смысл в том, что они (грабители – прим. НСН) делали. Может быть, они откуда-то черпали информацию», - отметил он.
При этом юрист перечислил несколько версий следствия о произошедшем.
«Сейчас есть определенные алгоритмы расследования такого рода преступлений. Сейчас следствие выдвигает основные версии этого разбойного нападения. Первая версия — что это была наводка, вторая — что там могли оказаться знакомые, которые информировали (злоумышленников – прим. НСН) о том, что иногда, например, в конце недели, там скапливаются какие-то деньги. Третья версия может быть спонтанного ограбления. Следствие будет отрабатывать все эти версии. Работать по биллингу телефонов, по совпадениям тех номеров, которые находились рядом с почтовым отделением — обыкновенная оперативно-розыскная работа. Это лишь небольшая часть тех возможностей, которые есть сегодня и позволяют выявить такие преступления. Плюс где-то и в камеры они попали (преступники – прим. НСН). Есть возможность идентифицировать людей не только по лицу, но и по фигуре, и по элементам одежды. Они где-то мелькнули до этого, и будут осматриваться все кварталы до почты», - объяснил Соловьев.
По его мнению, преступление будет раскрыто в скором времени.
«Преступление в ближайшее время будет раскрыто. Сегодня совершение таких преступлений стоит под угрозой фиаско у "разбойников", потому что сегодняшнее развитие информационных технологий, системы видеонаблюдения и методов выявления преступления, скорее всего, не оставит шансов бандитам. Сегодня маска — это страх быть опознанным сразу. Они откуда-то вышли, где-то надели маски, на чем-то приехали — все это будет отслежено. Уж там, в случае признания, когда будет выбор 15 лет или восемь, они, конечно, сразу всех сдадут. И тех, кто их навел, и были ли у них сообщники или сообщницы на почте», - добавил юрист.
Его удивило то, откуда в почтовом отделении было столько наличных средств.
«Основная ценность в почтовом отделении — это то, что люди отправляют и получают. Есть возможность отправки и получения товаров с маркетплейсов. Но их (похитителей – прим. НСН), как я понимаю, не интересовали посылки и те грузы, которые находились там. Их интересовали живые деньги. Да, люди платят (в почтовых отделениях – прим. НСН), но я удивлен, что там были наличные в таком количестве, потому что сегодня 80-90% всех платежей на почте проходят по карте. Люди расплачиваются электронными средствами платежа», - заметил Соловьев.
Между тем, он считает, что «Почта России» не сможет содержать коммерческую охрану в связи с тем, что и так несет много убытков.
«Охраны в почтовых отделениях нет, но там должны быть тревожные кнопки. Посмотрите, сколько у нас почтовых отделений, и прикиньте, возможно ли иметь везде охрану. Сейчас "Почта России" и так фактически борется за выживание. Часть почтовых отделений вообще нерентабельна и убыточна, содержат только для того, чтобы не ограничить для людей возможности в почтовом обслуживании. Поэтому, раз у нас нет государственной охраны в школах, что является более социально значимым объектом, чем почта, то "Почте России" пришлось бы нанимать охрану за деньги. Это деньги, которые "Почта" сегодня не потянет, она не такая богатая», - заключил собеседник НСН.
Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в РФ все, что связано с закрытыми закупками и внедрением новых технологий, является коррупционной средой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Молодой человек погиб при взрыве БПЛА под Белгородом
- Над российскими регионами сбили 27 БПЛА самолетного типа
- При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 38 человек
- Юрист предрек скорое раскрытие ограбления почты в Москве
- На шахте в Ростовской области обрушились конструкции на глубине 500 метров
- Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников
- Леон Кемстач признался, что хотел бы сыграть Сергея Лаврова
- Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки
- В Москве у подозреваемых в нападении на почту изъяли 142 тысячи рублей
- В Ялте загорелся горно-лесной заповедник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru