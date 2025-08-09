Юрист предрек скорое раскрытие ограбления почты в Москве

Утром 8 августа двое неизвестных в масках с предметом, напоминающим пистолет, ограбили отделение почты на улице Медиков в Москве. Позже их удалось задержать. Причастных к происшествию оказалось не двое, а — пятеро (от 29 до 67 лет). После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

По предварительным данным, злоумышленники похитили около 4,8 млн рублей. При этом позже в МВД сообщили, что у грабителей удалось изъять всего 142 тысячи рублей. Соловьев не исключил, что у злоумышленников могли быть сообщники в отделении почты.