Россия и Индия договорились о продолжении работы над упрощением визового режима
Россия и Индия договорились о продолжении работы над упрощением визового режима. Об этом говорится в Совместном заявлении, принятом по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди.
В частности, стороны приветствовали упрощение визовых формальностей, в том числе обоюдное введение электронных виз.
Моди отметил, что работа по вопросу 30-дневного безвизового режима для туристических групп начнётся в ближайшее время, пишет RT.
«Уверен, что это укрепит наши возможности в том, что касается перемещения людей», — заключил он.
Ранее Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
