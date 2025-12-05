Россия и Индия договорились о продолжении работы над упрощением визового режима

Россия и Индия договорились о продолжении работы над упрощением визового режима. Об этом говорится в Совместном заявлении, принятом по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

В частности, стороны приветствовали упрощение визовых формальностей, в том числе обоюдное введение электронных виз.

Моди отметил, что работа по вопросу 30-дневного безвизового режима для туристических групп начнётся в ближайшее время, пишет RT.

«Уверен, что это укрепит наши возможности в том, что касается перемещения людей», — заключил он.

Ранее Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыРоссийские ТуристыРоссияИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры