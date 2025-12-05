Россия и Индия договорились о продолжении работы над упрощением визового режима

В частности, стороны приветствовали упрощение визовых формальностей, в том числе обоюдное введение электронных виз.

Моди отметил, что работа по вопросу 30-дневного безвизового режима для туристических групп начнётся в ближайшее время, пишет RT.

«Уверен, что это укрепит наши возможности в том, что касается перемещения людей», — заключил он.

Ранее Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».