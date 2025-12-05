Напомним, восьмилетний шпиц по кличке Честер скончался в клинике «Гуд Вет» на Фрязевской улице еще в начале 2025 года, однако о ситуации стало известно только сейчас. В начале года хозяйка животного Елена обратилась к специалистам из-за резкого ухудшения здоровья собаки: у питомца возникли проблемы с дыханием и пошла кровь из пасти.

По данным СМИ, за ночной стационар в клинике запросили 75 тысяч рублей. Хозяйка внесла пять тысяч в качестве предоплаты, после чего собаку поместили в барокамеру стационара. Через 2,5 часа женщине выдали коробку с мертвым питомцем и выставили еще один счет — уже на шесть тысяч рублей.

Позже в Интернете появилась запись с камер видеонаблюдения из процедурного кабинета. На видео зафиксировано, как персонал некорректно высказывался о владелице Честера, при этом животному якобы не предоставляли необходимую помощь. Кроме того, врачи говорили о том, что из‑за неполной оплаты хозяйка лишила собаку УЗИ, кардиограммы и установки катетеров.

«Не хотят себе новую бусинку просто купить за эти деньги?» – заявила одна из присутствующих на видео женщин.