17 минут до смерти: Ветеринары «оправдались» за скандал с московским шпицем
Гибель шпица Честера в столичной клинике вызвала широкий общественный резонанс: врачам пророчат «уголовку» и угрожают в соцсетях, коллеги-ветеринары заступаются, а депутаты требуют доказательств. Что известно о произошедшем и чем завершится скандал — в материале НСН.
Президент Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин сообщил «Радиоточке НСН», что осуждает циничные комментарии врачей московской ветклиники, где на их глазах умирала собака. При этом он настаивает, что неэтичный и непрофессиональный стиль общения врачей «никак не повлиял на качество оказанной ветеринарной помощи».
Напомним, восьмилетний шпиц по кличке Честер скончался в клинике «Гуд Вет» на Фрязевской улице еще в начале 2025 года, однако о ситуации стало известно только сейчас. В начале года хозяйка животного Елена обратилась к специалистам из-за резкого ухудшения здоровья собаки: у питомца возникли проблемы с дыханием и пошла кровь из пасти.
По данным СМИ, за ночной стационар в клинике запросили 75 тысяч рублей. Хозяйка внесла пять тысяч в качестве предоплаты, после чего собаку поместили в барокамеру стационара. Через 2,5 часа женщине выдали коробку с мертвым питомцем и выставили еще один счет — уже на шесть тысяч рублей.
Позже в Интернете появилась запись с камер видеонаблюдения из процедурного кабинета. На видео зафиксировано, как персонал некорректно высказывался о владелице Честера, при этом животному якобы не предоставляли необходимую помощь. Кроме того, врачи говорили о том, что из‑за неполной оплаты хозяйка лишила собаку УЗИ, кардиограммы и установки катетеров.
«Не хотят себе новую бусинку просто купить за эти деньги?» – заявила одна из присутствующих на видео женщин.
В Национальной ветеринарной палате заявляют, что полное видео, с которым якобы ознакомились специалисты, длится 17 минут, а не три как распространяемое в СМИ. По словам Фомина, «предоставленный монтаж не дает какого-либо объективного представления о совершенных лечебных манипуляциях».
«Собака поступила в крайне тяжелом жизнеугрожающем состоянии глубокой ночью. Врачи стационара предприняли все необходимые действия для спасения животного и его реанимации. Это подтверждается как полной видеозаписью, так и имеющейся ветеринарной документацией о лечении собаки. Поэтому утверждение о том, что врачи стационара бездействовали - не соответствует действительности. Гибель животного связана с тяжелым состоянием животного», — говорится в заявлении Палаты, которое есть в распоряжении НСН.
Фомин также подчеркивает, что суд подтвердил «качество оказанных услуг» и отказал потерпевшим в удовлетворении иска.
В ответ на заявления Национальной ветеринарной палаты НСН запросила у ее главы полное 17-минутное видео, поинтересовавшись, что происходило в клинике остальные два часа, на протяжении которых хозяйка ждала новостей о состоянии своего питомца от ветеринаров. Однако видео журналистам так и не было предоставлено.
По словам адвоката хозяйки животного Константина Ерохина, стороне потерпевшей удалось получить кадры по запросу суда. Адвокат возмущен тем фактом, что ветеринары пытаются обелить себя. По его словам, врачи так и не принесли извинения хозяйке умершей собаки. Адвокат отметил, что решение суда первой инстанции, подтвердившее «качество оказанных услуг», еще не вступило в силу. Потерпевшей стороной была направлена жалоба во вторую инстанцию с требованием повторной экспертизы, поскольку первая была «однобокой и неполноценной», заявил НСН Ерохин.
«Собаку даже не взвесили перед тем, как дать ей лекарства. Это сразу показывает подход врачей. Сейчас стоит вопрос компенсации. Ветеринарные эксперты оценивают качество оказанных услуг. Ситуация с отношением якобы врачей к происходящему не требует экспертной оценки, все и так видно. Видно то, как вели себя якобы специалисты, когда хозяева плакали за дверью. Эти люди должны быть привлечены к ответственности. Они смеялись, пародировали хозяйку. Должны себя так вести врачи? Ветеринары должны быть циничными? Я думаю, что если ты любишь животных, ты не будешь глумиться над их владельцем. Долго бы работали врачи, которые смеялись бы над умершим человеком? Резонанс вызвало поведение этих людей, а не сам факт смерти животного», — заявил адвокат.
Ерохин призвал проверить клинику «Гуд Вет».
«Сейчас клиника пытается говорить, что видео вырвано из контекста. Почему никто еще не принес извинения женщине? Они пытаются заявлять, что на них клевещут. Мне пришло уже больше пяти негативных отзывов на эту ветклинику. Ее определенно надо проверить. Мы считаем, что проведенная экспертиза однобока и неполноценна. Решение суда еще не вступило в силу. Я уверен, что его пересмотрят. Это заключение не сочетается с видео. Более того, возникают вопрос к экспертам, которые делали это заключение», — казал собеседник НСН.
При этом он выступил и против травли ветеринарных врачей, которых теперь проверяют правоохранители.
«У нас две крайности, и одна из них - люди, которые чересчур любят животных, считая, что те важнее людей», — отметил правозащитник.
Зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, в свою очередь, заявил НСН, что оскандалившейся ветклинике все же придется показать полное видео, но теперь уже полиции.
«Мне совершенно не интересны аргументы ветеринарной палаты. Все видели видео, как издевались над хозяйкой этого несчастного животного. Запросы депутатские направлены в прокуратуру, МВД и Роспотребнадзор для комплексной проверки для привлечения к ответственности. Им и предоставят все видео», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее Бурматов заявил НСН, что ветеринары, которые наблюдают за смертью питомцев и не помогают, являются убийцами.
