Путин: Россия помогает в модернизации индийской армии
Россия и Индия традиционно тесно сотрудничают в военно-технической сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он указал, что помощь в оснащении и модернизации индийской армии Москва оказывает «более полувека».
«Включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот», - отметил российский лидер.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия никогда не поставляла атомные подводные лодки другим государствам, однако могла бы передать одну из них Индии в долгосрочную аренду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
