Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске атакой на общечеловеческие ценности. Об этом политик заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Индия уверена, что терроризм – это прямая атака на общечеловеческие ценности», - цитирует Моди РИА Новости.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта прошлого года, террористы открыли стрельбу по людям в здании и подожгли зрительный зал. В результате погибли 149 человек, более 600 пострадали. Следственный комитет РФ по итогам расследования ЧП заявил, что теракт был совершен в интересах Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России, пишет «Свободная пресса».

