Кинотеатры объяснили «трагичный» отток зрителей жанровым однообразием
В кинотеатрах в 2025 году выходили преимущественно фильмы для семейной аудитории, и остальным зрителям просто нечего было смотреть на большом экране, заявил НСН Роман Исаев.
Помимо неравномерного распределения премьер по году и отсутствия таких технологичных форматов, как IMAX, 4D и 3D, привлечь зрителей в кинотеатры мешает скудное контентное предложение, сказал в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. По его словам, в кинотеатрах в основном выходят семейные фильмы, иной аудитории при этом смотреть почти нечего.
За полные 11 месяцев количество зрителей кинотеатров составило 108,4 миллиона человек, годом ранее этот показатель был на уровне 116,4 миллиона человек, пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. В 2025 году сразу девять фильмов собрали в прокате больше миллиарда рублей, в 2024 году таких картин было семь. Исаев заметил, что показателей 2025 года недостаточно для нормального функционирования индустрии.
«Этот год однозначно лучше 2024-го, но катастрофически недостаточен по своим цифрам для нормального функционирования киноиндустрии. Отток зрителей продолжается, что является печальным и трагичным моментом для нашего кинобизнеса. Зрителям нечего смотреть в кинотеатрах. Большое количество сегментов аудитории не находят для себя интересные по жанру, сюжетам, философии фильмы, поэтому они в кинотеатры не идут. Смотрят контент на стримингах. Помимо семейного кино, фильмов каких-либо других жанров катастрофически мало», - сказал он.
Ранее глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил НСН, что кинотеатры теряли зрителей на фоне неравномерного распределения кинорелизов по году и снижения их технологичности. Исаев согласился с подобной точкой зрения.
«При более равномерном распределении релизов по году аудитория бы видела, что в кинотеатрах постоянно выходят новые интересные новинки в разных жанрах. Поддерживалась бы регулярность желания ходить в кино и системность кинохождения. Люди бы понимали, что в каждый момент, каждый уикенд в кинотеатрах есть что посмотреть. Технические решения и такие форматы, как IMAX, 4D и 3D - то преимущество, которое кинотеатральный рынок имеет над рынком стримингов и домашнего потребления. Ради таких впечатлений зритель ходил в кинотеатры, и в мире продолжает ходить. У нас этого сегодня не хватает», - заявил собеседник НСН.
Ранее глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин также сообщил «Радиоточке НСН», что для нормального функционировании индустрии необходимо 12 фильмов в год со сборами в миллиард рублей и больше.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Виноват Хрущев! Вассерман поддержал возвращение «Логики» в школы
- Выберут ОАЭ: Египет рискует потерять российских туристов из-за дорогих виз
- «Это гордость!»: Почему бумажный российский паспорт не исчезнет
- Россия и Индия договорились о продолжении работы над упрощением визового режима
- 17 минут до смерти: Ветеринары «оправдались» за скандал с московским шпицем
- СМИ: Долина предложила поэтапно вернуть покупательнице деньги за квартиру
- Путин и Моди приняли совместное заявление по итогам переговоров
- США захотели усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе
- Путин: Россия помогает в модернизации индийской армии
- Кинотеатры объяснили «трагичный» отток зрителей жанровым однообразием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru