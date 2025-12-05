Ранее глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил НСН, что кинотеатры теряли зрителей на фоне неравномерного распределения кинорелизов по году и снижения их технологичности. Исаев согласился с подобной точкой зрения.

«При более равномерном распределении релизов по году аудитория бы видела, что в кинотеатрах постоянно выходят новые интересные новинки в разных жанрах. Поддерживалась бы регулярность желания ходить в кино и системность кинохождения. Люди бы понимали, что в каждый момент, каждый уикенд в кинотеатрах есть что посмотреть. Технические решения и такие форматы, как IMAX, 4D и 3D - то преимущество, которое кинотеатральный рынок имеет над рынком стримингов и домашнего потребления. Ради таких впечатлений зритель ходил в кинотеатры, и в мире продолжает ходить. У нас этого сегодня не хватает», - заявил собеседник НСН.

Ранее глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин также сообщил «Радиоточке НСН», что для нормального функционировании индустрии необходимо 12 фильмов в год со сборами в миллиард рублей и больше.

