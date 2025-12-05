Армия России освободила Безымянное в ДНР
Вооруженные силы России установили контроль над поселком Безымянное в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
Населенный пункт был освобожден в результате слаженных действий сил «Южной» группировки войск.
Кроме того, армия России в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в РФ 29 ноября-5 декабря нанесла один массированный и четыре групповых удара. В результате были поражены украинские предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты топливно-энергетического комплекса, используемая в интересах ВСУ транспортная и аэродромная инфраструктура, склады боеприпасов и топлива.
Также силы РФ ударили по местам производства, хранения, предполетной подготовки, запуска ударных беспилотников ВСУ и пунктам временной дислокации украинских военных и наемников из-за границы.
Ранее ВС России освободили Червоное в Запорожской области, пишет «Свободная пресса».
